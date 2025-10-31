FÚTBOL Fútbol Internacional -  31 de octubre de 2025 - 17:26

El Borussia Dortmund venció al Augsburgo con gol de Guirassy

El Borussia Dortmund gana por la mínima en Augsburgo en el arranque de la novena fecha de Bundesliga.

FOTO: Alexandra BEIER / AFP

Gracias a un solitario gol del guineano Serhou Guirassy, el Borussia Dortmund se impuso 1-0 el viernes en su visita al Augsburgo, en la apertura de la novena jornada de la Bundesliga.

El Borussia Dortmund en la lucha por la Bundesliga

Los hombres entrenados por el croata Niko Kovac se hacen así provisionalmente con la segunda posición con 20 puntos, a cuatro del líder Bayern Múnich, que recibirá el sábado al Bayer Leverkusen en el gran choque del fin de semana.

En un encuentro monótono, el Dortmund se encomendó a Guirassy, que aprovechó un mal envío de cabeza de un defensa rival para robar el balón a la entrada del área y abrir el marcador (37') con su quinto gol de la temporada en la liga alemana.

La próxima cita del Borussia Dortmund será la visita el miércoles al Manchester City, durante la cuarta jornada de la fase de grupo único de Liga de Campeones de Europa.

FUENTE: AFP

