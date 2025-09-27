El Borussia Dortmund y el RB Leipzig con victorias en la jornada 5

El Borussia Dortmund respondió este sábado al infernal ritmo impuesto por el Bayern de Múnich derrotando al Maguncia (0-2), una cuarta victoria seguida, al igual que el RB Leipzig, que se impuso por la mínima en la cancha del Wolfsburgo (0-1) en la quinta fecha del campeonato alemán.

Autor de un impresionante inicio de temporada con cinco victorias en cinco partidos y por tanto 15 puntos en su casillero, con 22 goles marcados y sólo tres recibidos, el Bayern, que había goleado la víspera al Werder Bremen (4-0), lidera la tabla con dos puntos de ventaja sobre el Dortmund (13) y tres sobre el Leipzig (12).

Borussia Dortmund con victoria

Los hombres de Niko Kovac se adelantaron con un gol de Daniel Svensson (27), y doblaron la renta por medio de un inspirado Karim Adeyemi (40), que provocó además la expulsión del arquero local Robin Zentner en el minuto 67.

Tan sólo el empate ante el St Pauli en la primera fecha priva al equipo de la cuenca del Ruhr de establecer otro pleno de victorias.

El Dortmund, invicto en lo que va de temporada, piensa ya en su partido del miércoles en Champions ante el Athletic Club, en el Westfalenstadion, de la segunda fecha de la liguilla de 36 equipos. La única nota negativa, la ausencia del delantero guineano Serhou Guirassy este sábado, con molestias en el muslo durante el calentamiento.

- La cuarta para Leipzig -

Sin la carga extra de las competiciones europeas esta temporada -por primera vez desde su llegada a la Bundesliga en 2016-2017-, el RB Leipzig también encadenó una cuarta victoria seguida luego de la debacle inaugural en Múnich (6-0), al imponerse 1-0 en la cancha del Wolfsburgo.

El gol fue obra del belga Johan Bakayoko en el minuto 8.

De los cinco partidos disputados este sábado en la Bundesliga, cuatro concluyeron con victoria visitante.

Por detrás del trío de cabeza, el Eintracht Fráncfort y el Bayer Leverkusen se situaron 4º y 5º después de sus victorias respectivas en Mönchengladbach (4-6) y en Hamburgo ante el St. Pauli (1-2).

El Eintracht ofreció un festival ofensivo con seis goles en 47 minutos, antes de ver cómo los locales marcaban cuatro goles entre los minutos 72 y 90+9. El Fráncfort cuenta con 9 puntos, seis menos que el Bayern, su próximo rival en Bundesliga en una semana, cuatro días después de visitar al Atlético de Madrid en Champions, el martes.