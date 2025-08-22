Premier League Fútbol Internacional -  22 de agosto de 2025 - 16:37

El Chelsea aplastó al West Ham en el Estadio de Londres

El conjunto del Chelsea superó sin problemas al West Ham en la segunda jornada de la Premier League de Inglaterra.

El Chelsea, ganador el pasado mes del Mundial de Clubes, demostró su músculo ofensivo ante un débil West Ham, al que goleó 5-1 como visitante, este viernes en el choque que abrió la 2ª jornada de la Premier League.

Esta victoria tranquiliza a los hinchas de los Blues, después del decepcionante arranque liguero del pasado fin de semana, con un empate 0-0 en Stamford Bridge ante el Crystal Palace.

Un inicio complicado para el Chelsea

La noche no había empezado bien este viernes para el Chelsea, que sufrió la lesión de Cole Palmer en el calentamiento y que vio cómo el West Ham se adelantaba en el minuto 6 con un tanto del brasileño Lucas Paquetá.

Pero hasta ahí llegó el incendio, sofocado pronto por los pupilos de Enzo Maresca.

El brasileño Joao Pedro empató en el minuto 15 y antes del descanso el Chelsea ya había puesto distancias en el marcador con los tantos del portugués Pedro Neto (23) y del argentino Enzo Fernández (34).

En la segunda mitad llegó la sentencia definitiva con las dianas del ecuatoriano Moisés Caicedo (54) y del británico Trevor Chabolah (58).

FUENTE: AFP

