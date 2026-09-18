LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  18 de septiembre de 2026 - 17:31

Tite no convoca a Kadir Barría en su primera convocatoria con Botafogo

El técnico Tite no incluyó en su primera convocatoria con Botafogo al delantero panameño Kadir Barría.

Tite no convoca a Kadir Barría en su primera convocatoria con Botafogo
Tite no convoca a Kadir Barría en su primera convocatoria con BotafogoFOTO: IA

El joven delantero panameño Kadir Barría quedó fuera de la primera convocatoria del técnico brasileño Tite con el Botafogo, de cara al próximo compromiso del equipo en el Brasileirão Serie A.

Tite no incluyó al atacante panameño en la lista de jugadores convocados para enfrentar este sábado 19 de septiembre al Mirassol FC, por la jornada 28 del campeonato brasileño.

El encuentro se disputará en el Estádio José Maria de Campos Maia, a partir de las 3:00 p.m. (hora de Panamá).

La ausencia de Barría marca el inicio de una nueva etapa para el delantero bajo la dirección de Tite. El panameño deberá continuar trabajando para ganarse un lugar en las próximas convocatorias del conjunto brasileño.

Días complicados para Kadir Barría

La no convocatoria de Kadir con el Botafogo, llega un día después de que fuera descartado por Thomas Christiansen para la gira asiática con la Selección de Panamá, la cual se medirá a a su similar de India, el próximo viernes 25 de septiembre en la ciudad de Bangalore, en su primer amistoso, y luego estará viajando a Japón para disputar dos partidos más, el primero, el 1 de octubre ante Nueva Zelanda, en Yokohama, y el segundo, el 5 de octubre, frente al ganador entre Japón y Ecuador, en el Estadio Nacional, en Tokio.

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