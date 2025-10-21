LALIGA Fútbol Internacional -  21 de octubre de 2025 - 17:52

El FC Barcelona se pronunció tras cancelación del partido en Miami

El conjunto del FC Barcelona se manifestó luego de la cancelación del choque ante el Villarreal en Miami.

FOTO: FC BARCELONA

Comunicado del FC Barcelona

El FC Barcelona respeta y acata la decisión de cancelar el partido que nos iba a enfrentar al Villarreal en Miami correspondiente a la jornada 17 del LaLiga, de igual modo que acató y respetó la decisión tomada de jugar en su día.

El FC Barcelona lamenta la oportunidad perdida de expandir la imagen de la competición en un mercado estratégico y con capacidad de crecimiento y generación de recursos en beneficio de todos. El Club agradece el apoyo y el cariño incondicional que ha recibido de nuestros aficionados y aficionadas en Estados Unidos y lamenta profundamente que se vean privados de presenciar el partido oficial en el país.

FUENTE: FC BARCELONA

