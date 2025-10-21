El FC Barcelona se pronunció tras cancelación del partido en Miami FOTO: FC BARCELONA

El partido de la Liga entre Villarreal y FC Barcelona, cuya disputa estaba prevista el 20 de diciembre en Miami, ha sido cancelado, anunció este martes la patronal del fútbol español.

Comunicado del FC Barcelona El FC Barcelona respeta y acata la decisión de cancelar el partido que nos iba a enfrentar al Villarreal en Miami correspondiente a la jornada 17 del LaLiga, de igual modo que acató y respetó la decisión tomada de jugar en su día.

