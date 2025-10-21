El FC Barcelona se pronunció tras cancelación del partido en Miami

El partido de la Liga entre Villarreal y FC Barcelona, cuya disputa estaba prevista el 20 de diciembre en Miami, ha sido cancelado, anunció este martes la patronal del fútbol español.
El FC Barcelona lamenta la oportunidad perdida de expandir la imagen de la competición en un mercado estratégico y con capacidad de crecimiento y generación de recursos en beneficio de todos. El Club agradece el apoyo y el cariño incondicional que ha recibido de nuestros aficionados y aficionadas en Estados Unidos y lamenta profundamente que se vean privados de presenciar el partido oficial en el país.
FUENTE: FC BARCELONA