Los protagonistas continúan en la lucha por liderar la tabla de goleadores del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), después de la jornada 10.
LPF Liga Panameña de Fútbol LPF - 24 de marzo de 2026 - 08:13
LPF: Tabla de goleadores tras la jornada 10 del Clausura 2026
Conoce a continuación la tabla de goleadores del Torneo Clausura 2026 de la LPF, luego de la jornada 10.
Tabla de goleadores del Torneo Clausura 2026 de la LPF
- José Murillo (CD Plaza Amador) 6
- Gabriel Torres (Veraguas United) 5
- Ronaldo Dinolis (San Francisco) 4
- Mathews Rasheen (Alianza FC) 4
- Heuyin Guardia (Alianza FC) 4
- Jafet Obando (CAI) 4
- Davis Contreras (CAI) 4
- Miguel Camargo (Veraguas United) 4
- Saed Díaz (Tauro FC) 3
- Jonathan Ceceña (Tauro FC) 3
- Aldair McKenzie (CD Universitario) 3
- Daivis Murillo (CD Plaza Amador) 3
- Carlos Rivera (Veraguas United) 3
- Nedwar Zúñiga (Veraguas United) 3
- Alessandro Canales (Árabe Unido) 3
- Reyniel Perdomo (Alianza) 3
- Ramses De León (Sporting SM) 3
- Andrés Palmezano (UMECIT) 3
- Mario Carmona (Unión Coclé) 3
- Rolando Herrera (Unión Coclé) 2
- Rogelio Rodríguez (Unión Coclé) 2
- Darwin Pinzón (San Francisco) 2
- Jean Rivera (San Francisco) 2
- Rony Villarreal (Herrera) 2
- Alejandro Peñalba (Herrera) 2
- Joseph Cox (Árabe Unido) 2
- Gustavo Chará (Árabe Unido) 2
- Freddy Góndola (CD Plaza Amador) 2
- Alberto Quintero (CD Plaza Amador) 2
- Yeison Vázquez (CAI) 2
- Juan Sagel (Veraguas United) 2
- Moisés Richards (Sporting SM) 2
- Adrián Bethancourt (Sporting SM) 2
- Ángel Valencia (Sporting SM) 2
- Ángel Díaz (Tauro FC) 2
- Óscar Becerra (UMECIT) 2
- Andrick Edwards (UMECIT) 2
- Eric Davis (CD Plaza Amador) 1
- Ovidio López (CD Plaza Amador) 1
- Omar Browne (CD Plaza Amador) 1
- Héctor Ríos (CD Plaza Amador) 1
- Cristian Quintero (Tauro FC) 1
- Luis Asprilla (Tauro FC) 1
- Víctor Medina (Tauro FC) 1
- Jan Carlos Vargas (Tauro FC) 1
- Rolando Rodríguez (CD Universitario) 1
- Justin Simons (CD Universitario) 1
- Valentín Pimentel (CD Universitario) 1
- Alejandro Yearwood (Universitario) 1
- Jonathan Barrera (CD Universitario) 1
- Joel Clarke (CD Universitario) 1
- Bryan Wittle (Universitario) 1
- Edward Bolaños (Universitario) 1
- Kenny Bonilla (CAI) 1
- Yeisón Ramírez (CAI) 1
- Omar Berrocal (CAI) 1
- Bayron Walters (San Francisco) 1
- Simao Garcés (San Francisco) 1
- Kevin Calderón (San Francisco) 1
- Adrián Popoff (San Francisco) 1
- Guillermo Benítez (San Francisco) 1
- David Hunt (Unión Coclé) 1
- Derick Edmund (Unión Coclé) 1
- Jameel Lynch (Unión Coclé) 1
- Joel Barría (Sporting SM) 1
- Alexis Castillo (Sporting SM) 1
- Ricardo Mitre (Alianza FC) 1
- Carlos Rodríguez (Alianza FC) 1
- Yeison Ortega (Alianza FC) 1
- Geovany Herbert (Árabe Unido) 1
- Rubén Collymore (Árabe Unido) 1
- Alexis Palacio (Árabe Unido) 1
- David Castillo (Herrera) 1
- José Rivera (Herrera) 1
- Jhonny López (Herrera) 1
- Jeremy Emmons (Veraguas United) 1
- Estevis López (Veraguas United) 1
- Hiberto Peralta (UMECIT) 1
- Rolando Ford (UMECIT) 1
- Erick García (UMECIT) 1
- Cristian Mora (UMECIT) 1
- Jesús Araya (UMECIT) 1
Autogoles
- Jonathan Barrera (CD Universitario) 1
- Emmanuel Gómez (UMECIT)
En esta nota:
