LaLiga cancela el Villarreal vs FC Barcelona en Miami

Luego de la polémica en España, el partido entre el FC Barcelona y el Villarreal no se jugará en Miami y LaLiga toma la decisión de que vuelve a su país por las diferentes protestas de equipos y futbolistas.

LaLiga informó en su página oficial que no pudo llegar a un acuerdo con la promotora del partido en Miami. La decisión se tomó tras semanas de conversaciones. La incertidumbre generada en España y las dudas sobre la logística del evento fueron determinantes para no mantener el plan original. Además, algunos clubes y el sindicato de jugadores (AFE) expresaron su oposición a disputar un partido oficial fuera de España.

LaLiga lamenta profundamente que este proyecto, una oportunidad histórica para la internacionalización del fútbol español, no pueda seguir adelante. Según el organismo, la celebración de un partido fuera de nuestras fronteras habría supuesto un paso decisivo en la expansión global de la competición, reforzando la presencia internacional de los clubes, el posicionamiento de los jugadores y la marca del fútbol español en un mercado estratégico como Estados Unidos.

LaLiga cancela partido en Miami

El proyecto cumplía plenamente con la reglamentación federativa y no afectaba a la integridad de la competición, según ratificaron las instituciones competentes. Sin embargo, las circunstancias externas hicieron inviable su ejecución.

En un contexto de creciente competitividad global, donde ligas como la Premier League o competiciones como la UEFA Champions League continúan expandiendo su alcance, iniciativas como esta son esenciales para garantizar la sostenibilidad y el crecimiento del fútbol español. Renunciar a ellas limita la generación de nuevos ingresos, reduce la capacidad de los clubes para invertir y competir, y disminuye la proyección internacional del fútbol español.

Finalmente, LaLiga desea agradecer a los clubes su disposición y colaboración en este proyecto, así como su compromiso con el crecimiento de la competición. “Seguiremos trabajando para llevar el fútbol español a todos los rincones del mundo, defendiendo una visión abierta, moderna y competitiva que beneficie a clubes, jugadores y aficionados”, declaró Javier Tebas, presidente de LaLiga.