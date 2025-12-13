Copa Intercontinental Fútbol Internacional -  13 de diciembre de 2025 - 16:29

Copa Intercontinental 2025: ¿Cuándo juegan la final PSG y Flamengo?

Conoce todos los detalles del duelo final que jugarán PSG y Flamengo en la Copa Intercontinental 2025.

FOTO: PSG - FLAMENGO

Con el nuevo formato, los seis campeones continentales de clubes lucharon por el título en cuatro fases, comenzando con la Copa de África, Asia y el Pacífico de la FIFA y concluyendo con la final de la Copa Intercontinental de la FIFA™.

Los seis clubes que se presentaron en la cita mundial fueron Al Ahli (AFC), Auckland City FC (Oceanía), Cruz Azul (Concacaf), Flamengo (CONMEBOL), Paris Saint-Germain (UEFA) y Pyramids FC (CAF).

¿Cuándo juegan PSG y Flamengo en la final de la Copa Intercontinental 2025?

La segunda edición de la renovada Copa Intercontinental de la FIFA enfrentará al PSG y al Flamengo, el próximo el 17 de diciembre en el Estadio Áhmad bin Ali (12:00 pm).

