Copa Intercontinental 2025: ¿Cuándo juegan la final PSG y Flamengo?

Tres días después de imponerse con facilidad al Cruz Azul y ganar el Derbi de las Américas de la FIFA, el CR Flamengo ha sumado un nuevo título al derrotar por 2-0 al Pyramids FC y alzarse con la FIFA Challenger Cup, lo que también le ha asegurado al gigante de Río de Janeiro una plaza en la final de la Copa Intercontinental 2025 de la FIFA, que disputará contra el PSG .

Con el nuevo formato, los seis campeones continentales de clubes lucharon por el título en cuatro fases, comenzando con la Copa de África, Asia y el Pacífico de la FIFA y concluyendo con la final de la Copa Intercontinental de la FIFA™.

Los seis clubes que se presentaron en la cita mundial fueron Al Ahli (AFC), Auckland City FC (Oceanía), Cruz Azul (Concacaf), Flamengo (CONMEBOL), Paris Saint-Germain (UEFA) y Pyramids FC (CAF).

¿Cuándo juegan PSG y Flamengo en la final de la Copa Intercontinental 2025?

La segunda edición de la renovada Copa Intercontinental de la FIFA enfrentará al PSG y al Flamengo, el próximo el 17 de diciembre en el Estadio Áhmad bin Ali (12:00 pm).