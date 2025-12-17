Selección de Panamá: ¿Qué amistosos tendrá antes del Mundial 2026?

La Selección de Panamá de Thomas Christiansen tiene dos partidos amistosos programados para el próximo año previo al Mundial 2026.

El primero de ellos es ante Bolivia el domingo 18 de enero en el Estadio IV Centenario, en la ciudad de Tarija, Bolivia. El partido, que no entra en las denominadas fechas FIFA, se jugará con jugadores del plano local provenientes de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Panamá vuelve a Bolivia tras disputar un amistoso en el 2023 donde Kahiser Lenis anotó un doblete para el darle el triunfo a la roja.

El segundo partido será el jueves 22 de enero Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en Ciudad de Panamá. Este encuentro tampoco es fecha FIFA por lo que la mayoría del plano local afrontarían este partido.

La última vez que Panamá y México se enfrentaron en un partido amistoso fue en los días previos a la Copa Oro del 2021, en un encuentro que concluyó con triunfo para la escuadra azteca por 3-0