Premios The Best 2025: ¿Por quién votó Thomas Christiansen?

Un panel de expertos seleccionó una lista de finalistas basándose en el rendimiento y los logros de los jugadores entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025

De esta lista, los votos fueron emitidos por entrenadores y capitanes de las selecciones nacionales masculinas, periodistas de fútbol y aficionados que votaron en el sitio web oficial de la FIFA. Los votantes eligieron al ganador en primer, segundo y tercer lugar