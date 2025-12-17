PREMIOS THE BEST Fútbol Internacional -  17 de diciembre de 2025 - 07:39

Premios The Best 2025: ¿Por quién votó Thomas Christiansen?

Repasa a continuación los votos del director técnico de Panamá, Thomas Christiansen, en los Premios The Best 2025 de la FIFA.

El director técnico de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, ejerció su voto en los Premios The Best FIFA 2025 y a continuación repasaremos sus votos a Mejor Jugador del año.

¿Quiénes votan en los Premios The Best?

  • Un panel de expertos seleccionó una lista de finalistas basándose en el rendimiento y los logros de los jugadores entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025

  • De esta lista, los votos fueron emitidos por entrenadores y capitanes de las selecciones nacionales masculinas, periodistas de fútbol y aficionados que votaron en el sitio web oficial de la FIFA. Los votantes eligieron al ganador en primer, segundo y tercer lugar

  • Los puntos se otorgaron a los nominados según su posición (cinco puntos para el primero, tres para el segundo y uno para el tercero)

Votos de Thomas Christiansen

  1. Ousmane Dembélé (5 puntos)
  2. Pedri (3 puntos)
  3. Lamine Yamal (1 punto)
