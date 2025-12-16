FÚTBOL Fútbol Internacional -  16 de diciembre de 2025 - 08:51

FC Barcelona anuncia convocados para duelo de Copa del Rey

El FC Barcelona de Hansi Flick ya tiene a sus protagonistas listos para compromiso de Copa del Rey ante Club Deportivo Guadalajara.

El DT alemán del FC Barcelona Hansi Flick ha convocado finalmente a Robert Lewandowski para el partido de Copa del Rey de esta tarde en Guadalajara, pese a que el polaco no ha podido entrenarse los dos últimos días ni jugó ante Osasuna.

En la lista, pues, no hay apenas novedades, más allá del alta de Wojciech Szczesny, que fue baja por gastroenteritis ante los navarros. Continúan de baja por lesión Pablo Paez Gavira 'Gavi' y Dani Olmo, además de Ronald Araujo por cuestiones emocionales.

Los Convocados del FC Barcelona

Porteros: Ter Stegen; Joan García y Szczesny.

Defensas: Balde, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín, Kounde, Eric y Jofre.

Mediocampistas: Pedri, Fermín, Casado, De Jong, Bernal, Dro y Tommy.

Delanteros: Ferran, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford y Roony.

