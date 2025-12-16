FC Barcelona anuncia convocados para duelo de Copa del Rey

El DT alemán del FC Barcelona Hansi Flick ha convocado finalmente a Robert Lewandowski para el partido de Copa del Rey de esta tarde en Guadalajara, pese a que el polaco no ha podido entrenarse los dos últimos días ni jugó ante Osasuna.
Los Convocados del FC Barcelona
Porteros: Ter Stegen; Joan García y Szczesny.
Defensas: Balde, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín, Kounde, Eric y Jofre.
Mediocampistas: Pedri, Fermín, Casado, De Jong, Bernal, Dro y Tommy.
Delanteros: Ferran, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford y Roony.
FUENTE: EFE