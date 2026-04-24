Hansi Flick sobre Lamine Yamal: "Seguramente estará para jugar el Mundial y regresará más fuerte"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick , ha asegurado en rueda de prensa que espera que su pupilo, Lamine Yamal, "se recupere lo antes posible" de la lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda de la pierna izquierda y que complete un Mundial "fantástico" con la selección española.

Antes de medirse este sábado al Getafe en LaLiga, Flick ha repasado la actualidad del club azulgrana, monopolizada por la lesión del delantero de Mataró, que ya no volverá a enfundarse la zamarra de su equipo esta temporada.

"Lamine sabe que es su primera lesión muscular. Lo que veo es que está muy concentrado y motivado. Seguramente estará para jugar el Mundial y regresará más fuerte que ahora", ha valorado.

Flick ha detallado cómo fue la lesión de Lamine, que tras transformar el penalti de la victoria contra el Celta, en el minuto 40, pidió el cambio.

"Sintió algo después de la falta que acabó con penalti. Dijo que no era para tanto y decidimos que chutara el penalti. Y, después, las molestias fueron a más. Es una experiencia nueva para él y tiene que aprender a interpretar las señales que le manda el cuerpo", ha relatado.

Y, en este sentido, ha instado al futbolista a "centrarse en el proceso de recuperación" después de una temporada en la que "ha tenido mucha presión".

"Para mí, con su edad, lo está haciendo muy bien...es el centro de atención y hay mucho ruido a su alrededor. En las últimas semanas, ha estado a un nivel increíble y se nota que es más maduro", ha agregado.

Por ello, Flick ha pedido a sus jugadores a "dar más" del cien por cien en los últimos seis partido de LaLiga, competición que el Barça lidera con una ventaja de nueve puntos sobre el Real Madrid.

Uno de los jugadores que podría gozar de más minutos por la ausencia del ‘10’ azulgrana es Roony Bardghji, al que el técnico alemán ve "preparado" para jugar más minutos.

Más reacciones de Hansi Flick

"Ya estaba preparado antes de que Lamine sufriera la lesión. Lo está haciendo bien, es un jugador muy profesional y ahora tendrá más oportunidades de jugar", ha dicho sobre el jugador sueco.

También ha hablado sobre las opciones de volver a la titularidad del lateral Alejandro Balde: "Regresa de una lesión y Cancelo está jugando muy bien. Nos tiene que demostrar en cada entrenamiento que vuelve a estar al cien por cien. Necesitamos que los jugadores lo den todo para volver a ganar LaLiga".

El Barça afronta la recta final para revalidar el título y Flick, que ha llegado diez minutos tarde en la rueda de prensa por una charla previa que ha tenido con el equipo, ha pedido a sus jugadores "estar más juntos" para ganar los partidos que quedan.

La primera de las seis pruebas que le quedan al Barça es contra el Getafe de José Bordalás, al que el equipo azulgrana no gana como visitante desde el año 2019.

"Es un rival duro que en los diez partidos últimos son segundos en puntos. Sus resultados son muy buenos, y tienen una filosofía muy clara. Mañana lo importante es encontrar ese ritmo y no cometer tantos errores. Eso es lo que quiero ver de mi equipo”, ha analizado.

Con todo, Flick no mira más allá del partido contra el Getafe y no ha dado muchas pistas sobre las mejoras que tienen que realizar con vistas al próximo curso.

"Tenemos tiempo para analizar esta temporada. Analizaremos el rendimiento de todos, del cuerpo técnico también. Las lesiones es lo peor que nos puede pasar, pero al final lo tenemos que gestionar. Solo me centro en el siguiente partido", ha concluido.

FUENTE: EFE