FC Barcelona: Convocados por Hansi Flick para enfrentar al Getafe

La presencia de Joao Cancelo, que tuvo que retirarse lesionado del partido ante el Celta, es la única nota positiva en la convocatoria que ha publicado el FC Barcelona para el encuentro ante el Getafe en la que no están por lesión Lamine Yamal, Raphinha, Marc Bernal y Andreas Christensen, así como Eric Garcia por sanción.
Tampoco estará en Getafe, por acumulación de amarillas, Eric Garcia, que vio la quinta ante el Celta en el último compromiso liguero.
La convocatoria del FC Barcelona para enfrentar al Getafe
Porteros: Joan Garcia, Szczesny, Eder Aller.
Defensas: Cancelo, Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Koundé, Álvaro Cortés y Xavi Espart.
Medios: Gavi, Pedri, Fermín, Casadó, Olmo, De Jong y Tommy Marqués.
Delanteros: Ferran, Lewandowski, Rashford y Roony Bardghji.
FUENTE: EFE