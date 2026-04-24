FÚTBOL Fútbol Internacional -  24 de abril de 2026 - 11:30

FC Barcelona: Convocados por Hansi Flick para enfrentar al Getafe

La presencia de Joao Cancelo, que tuvo que retirarse lesionado del partido ante el Celta, es la única nota positiva en la convocatoria del FC Barcelona.

FC Barcelona: Convocados por Hansi Flick para enfrentar al Getafe

FC Barcelona: Convocados por Hansi Flick para enfrentar al Getafe

FOTO / FC BARCELONA

La presencia de Joao Cancelo, que tuvo que retirarse lesionado del partido ante el Celta, es la única nota positiva en la convocatoria que ha publicado el FC Barcelona para el encuentro ante el Getafe en la que no están por lesión Lamine Yamal, Raphinha, Marc Bernal y Andreas Christensen, así como Eric Garcia por sanción.

Lamine Yamal se perderá lo que queda de curso en LaLiga y sus miras se centran en estar disponible para el próximo Mundial. Antes Flick espera recuperar a Raphinha y Bernal, mientras que Christensen es baja de larga duración.

Tampoco estará en Getafe, por acumulación de amarillas, Eric Garcia, que vio la quinta ante el Celta en el último compromiso liguero.

La convocatoria del FC Barcelona para enfrentar al Getafe

Porteros: Joan Garcia, Szczesny, Eder Aller.

Defensas: Cancelo, Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Koundé, Álvaro Cortés y Xavi Espart.

Medios: Gavi, Pedri, Fermín, Casadó, Olmo, De Jong y Tommy Marqués.

Delanteros: Ferran, Lewandowski, Rashford y Roony Bardghji.

FUENTE: EFE

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