El Liverpool anunció el fichaje del atacante Alexander Isak

Alexander Isak se une al Liverpool como su nuevo número 9 con un contrato a largo plazo, que firmó el día límite después de pasar con éxito un examen médico.

El traspaso estimado por la prensa es 145 millones de euros (169 millones de dólares), un récord en Inglaterra.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LFC/status/1962613683114385682&partner=&hide_thread=false Worth the wait. pic.twitter.com/Gs1vZybcUE — Liverpool FC (@LFC) September 1, 2025

Poco después de concretar su fichaje por el Centro de Formación AXA, el delantero de 25 años declaró a Liverpoolfc.com: “Me siento increíble. Ha sido un largo camino para llegar hasta aquí. Pero estoy súper feliz de formar parte de este equipo, de este club y de todo lo que representa. Es algo de lo que estoy orgulloso y tengo muchas ganas de que llegue", señaló.

"Estoy feliz de haber terminado y de poder volver al trabajo. Tengo muchas ganas de ver a mis compañeros y a la afición, y de volver a la cancha", añadió.

Los goles de Alexander Isak en el Newcastle

El delantero sueco Isak se consolidó como uno de los principales atacantes de la Premier League durante sus tres temporadas con el Newcastle.

Llegado procedente de la Real Sociedad en el verano de 2022, marcó 62 goles en 109 apariciones con el club de St. James' Park.

Isak anotó 54 veces en 86 partidos de la Premier League para los Magpies, 23 de esos goles llegaron la temporada pasada, cuando terminó segundo detrás de Mohamed Salah en la carrera por la Bota de Oro.

Ahora es compañero de equipo de Salah y tiene la mirada puesta en ganar trofeos en Anfield.

Isak agregó: "Creo que tengo mucho que aportar, creo que tengo mucho que mejorar. Soy delantero, pero siempre quiero aportar lo máximo posible al equipo, principalmente goles, pero también mucho más".

Isak comenzó su carrera en el AIK en su país natal antes de mudarse al Borussia Dortmund en 2017.

Después de un exitoso período de préstamo con el equipo holandés Willem II, fichó por la Sociedad en el verano de 2019 y fue el máximo goleador de la competición cuando la Sociedad ganó la Copa del Rey 2019-20.

Hasta la fecha, ha disputado 52 partidos con Suecia y ha marcado 16 goles.

FUENTE: LIVERPOOL