El Liverpool rindió homenaje a Diogo Jota en su 29 cumpleaños

El Liverpool recuerda a Diogo Jota en el que hubiera sido su 29 cumpleaños

El Liverpool rindió homenaje a Diogo Jota en el que hubiera sido su 29 cumpleaños.

Jota, que llegó al Liverpool en 2020 procedente del Wolverhampton Wanderers, falleció el pasado verano en un accidente de tráfico en Zamora (España) junto a su hermano André Silva.

"Hoy, como cada día, recodamos a Diogo Jota en el que hubiera sido su 29 cumpleaños", publicó el Liverpool en un comunicado. "Todo nuestro amor, pensamientos y oraciones están su mujer, Rute, sus hijos y toda su familia y amigos, así como los de su hermano, André. Siempre en nuestros corazones, siempre nuestro número 20", añadió.

Gran gesto del Liverpool

Desde el fallecimiento de Jota, el Liverpool ha recaudado dinero a través de su fundación que irá destinado a crear programas de fútbol base en nombre de Jota y su hermano, y se ha comprometido a compartir más detalles sobre esta iniciativa en el futuro.

Además, el club creará otros homenajes permanentes, mientras que las miles de flores en su memoria que se han depositado en Anfield en estos meses serán recicladas y se utilizarán como decoración en el propio estadio y en los centros de entrenamiento del club en la ciudad.

El plan del Liverpool es erigir una escultura permanente en los alrededores de Anfield que sirva como lugar de reunión para homenajear a Jota, que disputó 182 partidos y marcó 65 goles con los 'reds', además de ganar una Premier League, una Copa de Inglaterra y una Copa de la Liga.

Hasta que se cree esa estatua, existe una zona temporal en el estadio donde los visitantes pueden mostrar sus respetos a los hermanos fallecidos.

FUENTE: EFE