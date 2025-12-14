El Mainz igualó con el Bayern Múnich en un partidazo

Reparto de puntos en el último partido en casa de 2025: a pesar de su clara superioridad sobre el terreno de juego, el FC Bayern Múnich no pasó del empate 2-2 en su enfrentamiento del domingo contra el colista de la Bundesliga, el 1. FSV Mainz 05 en el Allianz Arena. Sin embargo, gracias a la derrota de su más inmediato perseguidor, el RB Leipzig, en el partido que abrió la jornada, el conjunto muniqués ya tiene nueve puntos de ventaja sobre el segundo clasificado.