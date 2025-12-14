BUNDESLIGA Fútbol Internacional -  14 de diciembre de 2025 - 14:15

El Mainz igualó con el Bayern Múnich en un partidazo

El Bayern Múnich tuvo un difícil partido contra el FSV Mainz 05 en la fecha 14 de la Bundesliga de Alemania.

FOTO: MAINZ

Reparto de puntos en el último partido en casa de 2025: a pesar de su clara superioridad sobre el terreno de juego, el FC Bayern Múnich no pasó del empate 2-2 en su enfrentamiento del domingo contra el colista de la Bundesliga, el 1. FSV Mainz 05 en el Allianz Arena. Sin embargo, gracias a la derrota de su más inmediato perseguidor, el RB Leipzig, en el partido que abrió la jornada, el conjunto muniqués ya tiene nueve puntos de ventaja sobre el segundo clasificado.

Harry Kane salvó al Bayern Múnich

El Bayern tomó el control del partido desde el principio y se adelantó merecidamente gracias a un gol de Lennart Karl (minuto 29). A pesar de tener más ocasiones claras, los locales no lograron marcar otro gol antes del descanso y los visitantes empataron por sorpresa gracias a Kacper Potulski (45+2). Tras la pausa, Jae-Sung Lee (67') le dio la vuelta al partido con el 1-2 para el equipo de Rheinhessen. El Bayern siguió atacando y, al menos, logró empatar cuando Harry Kane (87') marcó de penalti poco antes del final.

FUENTE: BAYERN MUNICH

