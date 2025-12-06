El Manchester City golea al Sunderland y ya piensa en el Real Madrid

Los centrales del Manchester City Rúben Dias y Josko Gvardiol salieron al rescate de su equipo para aprovechar el pinchazo del Arsenal contra el Aston Villa y poner a los de Pep Guardiola a dos puntos del liderato. Rayan Cherki, con un centro de rabona a la cabeza de Phil Foden, puso la guinda al encuentro, previo al duelo ante el Real Madrid.

El triunfo ante el Sunderland (3-0) se consagró con dos chispazos de los centrales en una primera parte en la que Erling Haaland pasó completamente desapercibido con apenas dos toques de balón en esos 45 minutos. Ante la ausencia del noruego, Rúben Dias apareció con un disparo muy a lo Vincent Kompany contra el Leicester City en 2018.

El portugués, al que nadie entró porque no pensaban que se atreviera a disparar, se animó desde 25 metros y, con ayuda de un ligero rebote en un defensa, sorprendió a Robin Roefs.

Apenas cuatro minutos después del misil de Dias, Gvardiol apareció como un tren en un córner y cabeceó el 2-0, poniendo en bandeja los tres puntos para los de Guardiola, que aun así tuvo que sudar en la segunda parte para mantenerlos.

Manchester City se prepara para medirse al Real Madrid

Porque aunque Jeremy Doku pudo hacer el segundo con un recorte y disparo al palo, el Sunderland se sacudió el dominio de los locales y rozó el gol con un mano a mano que Gianluigi Donnarumma le sacó a Wilson Isidor tras un error de concentración de Dias, y con un tiro a la madera de Granit Xhaka que Donnarumma celebró casi más que un gol.

El Sunderland, como ante el Liverpool, demostró que es un equipo peligroso y el City, como le ha ocurrido en las últimas jornadas, que es un equipo endeble en defensa.

FUENTE: EFE