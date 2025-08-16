El Manchester City golea al Wolves en el inicio de la Premier League

El Manchester City goleó 4-0 al Wolves en el duelo de la jornada 1 de la Premier League desde el Moineux Stadium, con doblete del noruego Erling Haaland y otros goles de Reijenders y Cherki.
Manchester City arranca con el pie derecho
El City comenzó ganando con Erling Haaland al 34' y Reijenders aumentó la ventaja sobre el minuto 37'. El noruego sumó su doblete al minuto 61' y Cherki cerró la goleada al 81'.
El próximo partido del Manchester City será el sábado 23 de agosto ante el Tottenham a las 6:30 am.