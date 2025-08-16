PREMIER LEAGUE Fútbol Internacional -  16 de agosto de 2025 - 13:55

El Manchester City golea al Wolves en el inicio de la Premier League

El Manchester City de Pep Guardiola con gran inicio de temporada en la goleada ante el Wolves en la Premier League.

Darren Staples / AFP

El Manchester City goleó 4-0 al Wolves en el duelo de la jornada 1 de la Premier League desde el Moineux Stadium, con doblete del noruego Erling Haaland y otros goles de Reijenders y Cherki.

En el arranque de partido los fanáticos del Wolves rindieron homenaje a su ex jugador Diogo Jota que falleció el pasado 3 de julio en un accidente de tránsito junto a su hermano André y en el minuto 18' dieron aplausos por 60 segundos.

Manchester City arranca con el pie derecho

El City comenzó ganando con Erling Haaland al 34' y Reijenders aumentó la ventaja sobre el minuto 37'. El noruego sumó su doblete al minuto 61' y Cherki cerró la goleada al 81'.

El próximo partido del Manchester City será el sábado 23 de agosto ante el Tottenham a las 6:30 am.

