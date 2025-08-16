El Manchester City golea al Wolves en el inicio de la Premier League

El Manchester City goleó 4-0 al Wolves en el duelo de la jornada 1 de la Premier League desde el Moineux Stadium, con doblete del noruego Erling Haaland y otros goles de Reijenders y Cherki.

En el arranque de partido los fanáticos del Wolves rindieron homenaje a su ex jugador Diogo Jota que falleció el pasado 3 de julio en un accidente de tránsito junto a su hermano André y en el minuto 18' dieron aplausos por 60 segundos.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Manchester City arranca con el pie derecho

El City comenzó ganando con Erling Haaland al 34' y Reijenders aumentó la ventaja sobre el minuto 37'. El noruego sumó su doblete al minuto 61' y Cherki cerró la goleada al 81'.

El próximo partido del Manchester City será el sábado 23 de agosto ante el Tottenham a las 6:30 am.