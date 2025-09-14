El Manchester City goleó al United con Erling Haaland de figura

El Manchester City de Pep Guardiola agravó el mal momento que pasa el Manchester United, tras superarlos 3-0 en la cuarta jornada de la Premier League de Inglaterra 2025-2026.
Al 53' el noruego Erling Haaland recibió un pase del propio Doku y definió sutilmente el 2-0. El "Androide" goleador no estaba conforme y al 68' volvió a marcar para firmar su doblete en el Etihad Stadium.
Con esta victoria, el Manchester City es octavo en el campeonato inglés con 6 puntos y el United se encuentra en la posición 14 con 4 unidades.
Próximo duelo del Manchester City
Los Citizens enfrentarán de local al Napoli el jueves 18 de septiembre, en el inicio de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-2026.