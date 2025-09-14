El Manchester City goleó al United con Erling Haaland de figura

El Manchester City de Pep Guardiola agravó el mal momento que pasa el Manchester United , tras superarlos 3-0 en la cuarta jornada de la Premier League de Inglaterra 2025-2026.

El extremo Phil Foden fue el encargado de abrir el marcador al minuto 18' con un golpe de cabeza, luego de una gran jugada individual de Jérémy Doku.

Al 53' el noruego Erling Haaland recibió un pase del propio Doku y definió sutilmente el 2-0. El "Androide" goleador no estaba conforme y al 68' volvió a marcar para firmar su doblete en el Etihad Stadium.

Con esta victoria, el Manchester City es octavo en el campeonato inglés con 6 puntos y el United se encuentra en la posición 14 con 4 unidades.

Próximo duelo del Manchester City

Los Citizens enfrentarán de local al Napoli el jueves 18 de septiembre, en el inicio de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-2026.