El Olympique de Marsella de Michael Amir Murillo pierde en el estreno de la Ligue 1

El Olympique de Marsella de Michael Amir Murillo cayó en su visita al Rennes 1-0 en el estreno de la Ligue 1 luego de un gol de Ludovic Blas que inició el partido en la banca.

Una de las novedades del partido fue la presencia de Murillo por la banda izquierda donde en muchas ocasiones se tiraba hacia el medio para darle la banda a Jonathan Rowe.

El equipo de De Zerbi no pudo aprovechar la expulsión de Abdelhamid Ait Boudlal que en la media hora de partido fue expulsado tras una dura falta sobre el panameño.

En la segunda parte Murillo fue mucho más incisivo por la izquierda, inclusive llegando para rematar de cabeza, disparo que pegó en el poste. Luego fue sustituido al minuto 78.

Sobre el final del partido, Ludovic Blas fue el encargado de anotar el gol de la victoria luego de hacer un desmarque para quedar mano a mano ante Rulli que no pudo hacer nada para evitar el tanto.

¿Cuándo vuelve a jugar el Olympique Marsella?

El sábado 23 de agosto a las 10:00 P.M. reciben al Paris FC, uno de los recién ascendidos a la Ligue 1.