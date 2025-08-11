LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  11 de agosto de 2025 - 11:57

Rennes vs Olympique Marsella: Fecha, hora y dónde ver en J1 Ligue 1

El Olympique Marsella de Michael Amir Murillo arranca la temporada 2025-2026 de Ligue 1 este viernes.

Rennes vs Olympique Marsella: Fecha
El Olympique Marsella donde milita el panameño Michael Amir Murillo arranca temporada 2025-2026 este viernes en el Roazhon Park ante el Rennes en la jornada 1 de Ligue 1 y van de visitantes.

Michael Amir Murillo tuvo gran preparación en los duelos amistosos con el Olympique Marsella, dio dos asistencias, golearon 5-0 al Excelsior Maassluis, empataron 1-1 ante el Olympic Charleroi, vencieron 2-0 al Girona, empate 1-1 ante el Valencia, empate 1-1 ante el Sevilla y ganaron 3-1 al Aston Villa.

La última vez que se enfrentaron fue en la jornada final de Ligue 1 con victoria 4-2 del Marsella ante el Rennes.

Fecha, hora y dónde ver Rennes vs Olympique Marsella en la J1 de Ligue 1

  • Fecha: Viernes, 15 de agosto de 2025
  • Hora: 1:45 pm
  • Estadio: Roazhon Park
  • Dónde ver: Seguir el minuto a minuto en redes sociales de Deportes RPC
