Rennes vs Olympique Marsella: Fecha, hora y dónde ver en J1 Ligue 1

El Olympique Marsella donde milita el panameño Michael Amir Murillo arranca temporada 2025-2026 este viernes en el Roazhon Park ante el Rennes en la jornada 1 de Ligue 1 y van de visitantes.
La última vez que se enfrentaron fue en la jornada final de Ligue 1 con victoria 4-2 del Marsella ante el Rennes.
Fecha, hora y dónde ver Rennes vs Olympique Marsella en la J1 de Ligue 1
- Fecha: Viernes, 15 de agosto de 2025
- Hora: 1:45 pm
- Estadio: Roazhon Park
- Dónde ver: Seguir el minuto a minuto en redes sociales de Deportes RPC