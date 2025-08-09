Michael Amir Murillo: ¿Cuándo debuta el Olympique Marsella en la Ligue 1?

El Olympique Marsella cerró con victoria su último partido de pretemporada antes de iniciar la campaña 25/26 luego de un triunfo ante el Aston Villa con una nueva asistencia de Michael Amir Murillo .

Mason Greenwood abrió el marcador y luego Pierre Emerick Aubameyang sumó un doblete con una nueva asistencia del panameño, que ante el Sevilla también realizó una.

El gabonés y el panameño se entienden a la perfección, luego que en la campaña donde compartieron por última vez, era una clásica combinación de asistencia y gol.

¿Cuándo debuta el Olympique Marsella en la Ligue 1?

El Marsella se estrena en la Ligue 1 el domingo 15 de agosto de visita ante el Rennes a las 1:45 P.M. en el Roazhon Park.