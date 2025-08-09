Michael Amir Murillo brindó asistencia en victoria sobre el Aston Villa

El lateral panameño Michael Amir Murillo fue titular y brindó una asistencia a Aubameyang en el duelo amistoso entre Olympique de Marsella y el Aston Villa de la Premier League, que terminó 3-1 a favor del club francés en el Estadio Vélodrome.

Mason Greenwood abrió el marcador al minuto 5' y John McGinn anotó la igualdad al 8'.

Pierre Emerick Aubameyang ingresó de cambio en la segunda parte y firmó un doblete al 76' y 79' para darle el triunfo a los dirigidos por Roberto De Zerbi.

Amir desbordó por el lateral izquierdo y lanzó un centro preciso, para que el delantero gabonés empujara el balón al fondo de las redes.

¿Cuándo vuelve a jugar Michael Amir Murillo con el Olympique de Marsella?

De esta manera, los olímpicos cierran su pretemporada y se declaran listos para enfrentar al Rennes, el próximo viernes 15 de agosto en el inicio de la Ligue 1 de Francia.

El choque se jugará en el Roazhon Park desde la 1:45 p.m.