Michael Amir Murillo brindó asistencia en victoria sobre el Aston Villa

El lateral panameño Michael Amir Murillo fue titular en duelo amistoso contra el Aston Villa de la Premier League.

FOTO: OLYMPIQUE DE MARSELLA

El lateral panameño Michael Amir Murillo fue titular y brindó una asistencia a Aubameyang en el duelo amistoso entre Olympique de Marsella y el Aston Villa de la Premier League, que terminó 3-1 a favor del club francés en el Estadio Vélodrome.

Mason Greenwood abrió el marcador al minuto 5' y John McGinn anotó la igualdad al 8'.

Pierre Emerick Aubameyang ingresó de cambio en la segunda parte y firmó un doblete al 76' y 79' para darle el triunfo a los dirigidos por Roberto De Zerbi.

Amir desbordó por el lateral izquierdo y lanzó un centro preciso, para que el delantero gabonés empujara el balón al fondo de las redes.

¿Cuándo vuelve a jugar Michael Amir Murillo con el Olympique de Marsella?

De esta manera, los olímpicos cierran su pretemporada y se declaran listos para enfrentar al Rennes, el próximo viernes 15 de agosto en el inicio de la Ligue 1 de Francia.

El choque se jugará en el Roazhon Park desde la 1:45 p.m.

