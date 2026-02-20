El Olympique Marsella pierde ante el Stade Brestois y continúa la mala racha

Dos goles en el primer tiempo de Ludovic Ajoraue para el Stade Brestois doblegaron este viernes al Olympique Marsella , en el estreno en su banquillo de Habib Beye, tras la destitución de Roberto de Zerbi, que tampoco cambió la dinámica anterior del equipo, que encadenó su cuarta jornada sin victoria y falló un penalti por medio de Mason Greenwood.

Desde su triunfo por 3-1 contra el líder, el Lens, no ha vuelto a ganar el Marsella en la competición liguera, goleado por el París Saint-Germain (5-0), derrotado este viernes por el Brest y empatado antes por el París FC y el Estrasburgo, con sendos 2-2.

Olympique Marsella vuelve a caer

Cuarto en la clasificación, aún tiene seis puntos de ventaja sobre el Lille, quinto, pero puede irse aún más el Lyon, tercero con cinco puntos más que pueden ser ocho al final de la presente jornada.

El Brest, mientras, es undécimo, con dos empates y dos triunfos en las últimas cuatro citas.