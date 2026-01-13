LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  13 de enero de 2026 - 14:59

El panameño Edward Cedeño podría tener nuevo equipo en España

Múltiples rumores desde España señalan que el panameño Edward Cedeño es seguido muy de cerca por parte del Albacete, equipo que mañana enfrenta al Real Madrid en la Copa del Rey.

El panameño Edward Cedeño podría tener nuevo equipo en España

El panameño Edward Cedeño podría tener nuevo equipo en España

Múltiples rumores desde España señalan que el panameño Edward Cedeño es seguido muy de cerca por parte del Albacete, equipo que mañana enfrenta al Real Madrid en la Copa del Rey.

Según informa el periodista Javier Pintado, el pivote panameño de 22 años, es una de las opciones que valora el club manchego para fortalecer la posición de cara a la segunda mitad de la temporada.

Cedeño no ha tenido mucha continuidad en el conjunto canario, con el que ha participado en siete encuentros durante el presente curso. El mediocentro llegó a Las Palmas el pasado verano tras ser traspasado desde la SD Tarazona, donde firmó una destacada campaña en Primera Federación, aportando un gol y tres asistencias y siendo pieza clave en uno de los equipos revelación del campeonato.

Con la selección absoluta de Panamá, con la que acumula cinco partidos, además de haber formado parte de las categorías inferiores.

Con contrato vigente con la UD Las Palmas hasta 2028, cualquier movimiento dependerá del acuerdo entre clubes y de la predisposición del futbolista.

Menciones sobre Edward Cedeño

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Man0lillo/status/2011153736689987911?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MundoSegunda_/status/2011156731062374505?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rodri_qc/status/2011160000522305804?s=20&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Atlético de Madrid avanzó a los cuartos de final de la Copa del Rey

Michael Amir Murillo suma dos asistencias en Copa de Francia

Manchester United anuncia a Michael Carrick como nuevo DT interino

Recomendadas

Últimas noticias