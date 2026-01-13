El panameño Edward Cedeño podría tener nuevo equipo en España

Múltiples rumores desde España señalan que el panameño Edward Cedeño es seguido muy de cerca por parte del Albacete, equipo que mañana enfrenta al Real Madrid en la Copa del Rey.
Cedeño no ha tenido mucha continuidad en el conjunto canario, con el que ha participado en siete encuentros durante el presente curso. El mediocentro llegó a Las Palmas el pasado verano tras ser traspasado desde la SD Tarazona, donde firmó una destacada campaña en Primera Federación, aportando un gol y tres asistencias y siendo pieza clave en uno de los equipos revelación del campeonato.
Con la selección absoluta de Panamá, con la que acumula cinco partidos, además de haber formado parte de las categorías inferiores.
Con contrato vigente con la UD Las Palmas hasta 2028, cualquier movimiento dependerá del acuerdo entre clubes y de la predisposición del futbolista.
