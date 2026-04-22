El PSG goleó al Nantes en la Ligue 1

El (PSG) goleó al Nantes (3-0) y olvidó la derrota del último partido frente al Lyon, gracias a un partidazo del georgiano Khvicha Kvaratskhelia, autor de un doblete, para colocarse con cuatro puntos de ventaja sobre el Lens, segundo, a falta de cinco jornadas y un enfrentamiento directo.

Después del tropiezo de la última jornada en El Parque de los Príncipes ante el Lyon, y con los de Pierre Sage aguantando el pulso por el título de la Ligue 1, existía cierta expectación por ver la reacción del actual campeón de Europa en su penúltima prueba antes de la ida de semifinales de la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich dentro de una semana.

Sin los portugueses Vitinha y Mendes, dos piezas claves para Luis Enrique, el técnico español optó por Warren Zaire-Emery como lateral izquierdo y por el español Dro como acompañante de Lucas Berlado y João Neves en el medio.

El PSG sigue líder en Ligue 1

Los locales disiparon las dudas desde muy pronto. El Nantes, penúltimo y con un pie en la segunda división, salió con una línea de cinco atrás para aguantar estoico las embestidas de los de Luis Enrique y jugar en largo sobre el talentoso punta Matthis Abline.

No había llevado peligro el PSG sobre la meta de Anthony Lopes cuando se encontró con un penalti por mano, que el árbitro Clément Turpin certificó tras acudir al VAR. Kvaratskhelia no falló y los parisinos se adelantaron en el marcador.

Pese a ello, el Nantes se repuso y restableció el empate en el marcador diez minutos después con un gol de Leroux, tras una falta mal despejada por la defensa local. Sin embargo, el videoarbitraje volvió a ser cruel con el equipo nantés y lo anuló por fuera de juego.

El marcador no se movió gracias al buen hacer de Lopes y Matvey Safonov, ya asentado en la portería del PSG, que terminó el encuentro con cinco jugadores por debajo de los 23 años en el once.

Ahora, los de Luis Enrique jugarán ante el Angers el sábado, en un intento de acercar aún más el título de la Ligue 1, en la que será última parada antes del inicio de la eliminatoria ante el Bayern.