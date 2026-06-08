Mundial 2026: FIFA confirma árbitro para el duelo inaugural entre México y Sudáfrica FOTO: GOAL

Wilton Sampaio, árbitro de fútbol brasileño, será el encargado de pitar el encuentro inaugural de la Copa Mundial 2026 de la FIFA entre México y Sudáfrica, donde tendrá dos asistentes igualmente brasileños, Bruno Pires y Bruno Boschilia.

A sus 44 años, forma parte del cuadro de internacionales de la FIFA desde el inicio de 2013.

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