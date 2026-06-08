Mundial 2026: FIFA confirma árbitro para el duelo inaugural entre México y Sudáfrica

Wilton Sampaio, árbitro de fútbol brasileño, será el encargado de pitar el encuentro inaugural de la Copa Mundial 2026 de la FIFA entre México y Sudáfrica, donde tendrá dos asistentes igualmente brasileños, Bruno Pires y Bruno Boschilia.
El colegiado nacido el 28 de diciembre de 1981, en Teresina de Goiás, Brasil, ya tiene experiencia en los mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022, así como también en copa Libertadores, Copa Sudamericana, Brasileirao, Copa América y Eliminatorias Sudamericanas.
MÉXICO VS SUDÁFRICA: FECHA, HORA Y DÓNDE VER PARTIDO INAUGURAL DEL MUNDIAL 2026
- Fecha: Jueves, 11 de junio de 2026
- Hora: 2:00 p.m.
- Lugar: Estadio Ciudad de México
- Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión