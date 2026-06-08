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MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  8 de junio de 2026 - 19:47

Mundial 2026: FIFA confirma árbitro para el duelo inaugural entre México y Sudáfrica

La FIFA anunció oficialmente el árbitro que estará pitando en el choque inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica.

Mundial 2026: FIFA confirma árbitro para el duelo inaugural entre México y Sudáfrica

Mundial 2026: FIFA confirma árbitro para el duelo inaugural entre México y Sudáfrica

FOTO: GOAL

Wilton Sampaio, árbitro de fútbol brasileño, será el encargado de pitar el encuentro inaugural de la Copa Mundial 2026 de la FIFA entre México y Sudáfrica, donde tendrá dos asistentes igualmente brasileños, Bruno Pires y Bruno Boschilia.

A sus 44 años, forma parte del cuadro de internacionales de la FIFA desde el inicio de 2013.

El colegiado nacido el 28 de diciembre de 1981, en Teresina de Goiás, Brasil, ya tiene experiencia en los mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022, así como también en copa Libertadores, Copa Sudamericana, Brasileirao, Copa América y Eliminatorias Sudamericanas.

MÉXICO VS SUDÁFRICA: FECHA, HORA Y DÓNDE VER PARTIDO INAUGURAL DEL MUNDIAL 2026

  • Fecha: Jueves, 11 de junio de 2026
  • Hora: 2:00 p.m.
  • Lugar: Estadio Ciudad de México
  • Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión
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