FÚTBOL Fútbol Internacional -  4 de octubre de 2025 - 16:16

El Real Madrid superó al Villarreal en el Santiago Bernabéu

El brasileño Vinícius Jr y el francés Kylian Mbappé lideran triunfo del Real Madrid en jornada de LaLiga.

El Real Madrid superó al Villarreal en el Santiago Bernabéu

El Real Madrid superó al Villarreal en el Santiago Bernabéu

En un partido gris, el Real Madrid resolvió la papeleta (3-1) ante el Villarreal en el Santiago Bernabéu con un doblete de Vinícius Jr, este sábado en la octava jornada de LaLiga, para situarse líder con dos puntos de ventaja sobre el Barcelona, que juega el domingo ante el Sevilla.

Además de marcar dos goles (47' y 69', penal), Vinícius propició la expulsión de Santiago Mourinho por segunda amarilla a falta de un cuarto de hora.

El atacante brasileño abrió el marcador con un disparo de pierna derecha que terminó rebotando en la defensa y entrando al arco, pero llevaba dirección al arco.

Al 69' volvió aparecer con el tiro desde el punto penal, pero Villarreal reaccionó con Mikautadze al 73', con una gran definición de pierna derecha.

Mbappé sella el triunfo del Real Madrid

Kylian Mbappé selló el triunfo con su gol al 81' y luego fue sustituido justo después con molestias, lo que lo llevó a ir directo a los vestidores.

El astro francés, con muestras de dolor en el empeine del pie derecho incluso cuando celebró su gol, dejó su sitio a Rodrygo para disputar los últimos diez minutos.

Con este resultado, los blancos se colocan lideres provisionales con 21 puntos.

FUENTE: AFP

En esta nota:
Seguir leyendo

Real Madrid vs Villarreal: Fecha, hora y dónde seguir la J8 de LaLiga

Champions League: EN VIVO la tabla de goleadores

Champions League: El Real Madrid supera al Kairat con un brillante Kylian Mbappé

Recomendadas

Últimas noticias