El Real Madrid superó al Villarreal en el Santiago Bernabéu

En un partido gris, el Real Madrid resolvió la papeleta (3-1) ante el Villarreal en el Santiago Bernabéu con un doblete de Vinícius Jr, este sábado en la octava jornada de LaLiga, para situarse líder con dos puntos de ventaja sobre el Barcelona, que juega el domingo ante el Sevilla.

Además de marcar dos goles (47' y 69', penal), Vinícius propició la expulsión de Santiago Mourinho por segunda amarilla a falta de un cuarto de hora.

El atacante brasileño abrió el marcador con un disparo de pierna derecha que terminó rebotando en la defensa y entrando al arco, pero llevaba dirección al arco.

Al 69' volvió aparecer con el tiro desde el punto penal, pero Villarreal reaccionó con Mikautadze al 73', con una gran definición de pierna derecha.

Mbappé sella el triunfo del Real Madrid

Kylian Mbappé selló el triunfo con su gol al 81' y luego fue sustituido justo después con molestias, lo que lo llevó a ir directo a los vestidores.

El astro francés, con muestras de dolor en el empeine del pie derecho incluso cuando celebró su gol, dejó su sitio a Rodrygo para disputar los últimos diez minutos.

Con este resultado, los blancos se colocan lideres provisionales con 21 puntos.

FUENTE: AFP