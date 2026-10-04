La NFL continúa este domingo 4 de octubre con una extensa jornada correspondiente a la Semana 4 de la temporada 2026, con 14 partidos programados y encuentros desde el mediodía hasta el Sunday Night Football.
NFL Fútbol Americano NFL - 4 de octubre de 2026 - 08:13
NFL: Partidos para hoy domingo 4 de octubre
Repasa a continuación todos los partidos que se disputarán este domingo 4 de octubre en las acciones de la NFL.
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Partidos para hoy domingo 4 de octubre en la NFL
- Commanders vs. Colts — 8:30 a.m.
- Texans vs. Cowboys — 12:00 p.m. (En vivo por RPC).
- Bears vs. Jets — 12:00 p.m.
- Bills vs. Patriots — 12:00 p.m.
- Bengals vs. Jaguars — 12:00 p.m.
- Giants vs. Cardinals — 12:00 p.m.
- Ravens vs. Titans — 12:00 p.m.
- Philadelphia Eagles vs. Rams — 12:00 p.m.
- Buccaneers vs. Packers — 12:00 p.m.
- Vikings vs. Dolphins — 3:05 p.m.
- Raiders vs. Chiefs — 3:25 p.m.
- 49ers vs. Broncos — 3:25 p.m.
- Seattle Seahawks vs. Chargers — 3:25 p.m.
- Panthers vs. Lions — 7:20 p.m.
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