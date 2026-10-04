NFL Fútbol Americano NFL -  4 de octubre de 2026 - 08:13

NFL: Partidos para hoy domingo 4 de octubre

Repasa a continuación todos los partidos que se disputarán este domingo 4 de octubre en las acciones de la NFL.

NFL: Partidos para hoy domingo 4 de octubre

NFL: Partidos para hoy domingo 4 de octubre

FOTO: IA

La NFL continúa este domingo 4 de octubre con una extensa jornada correspondiente a la Semana 4 de la temporada 2026, con 14 partidos programados y encuentros desde el mediodía hasta el Sunday Night Football.

Partidos para hoy domingo 4 de octubre en la NFL

  • Commanders vs. Colts — 8:30 a.m.
  • Texans vs. Cowboys — 12:00 p.m. (En vivo por RPC).
  • Bears vs. Jets — 12:00 p.m.
  • Bills vs. Patriots — 12:00 p.m.
  • Bengals vs. Jaguars — 12:00 p.m.
  • Giants vs. Cardinals — 12:00 p.m.
  • Ravens vs. Titans — 12:00 p.m.
  • Philadelphia Eagles vs. Rams — 12:00 p.m.
  • Buccaneers vs. Packers — 12:00 p.m.
  • Vikings vs. Dolphins — 3:05 p.m.
  • Raiders vs. Chiefs — 3:25 p.m.
  • 49ers vs. Broncos — 3:25 p.m.
  • Seattle Seahawks vs. Chargers — 3:25 p.m.
  • Panthers vs. Lions — 7:20 p.m.

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