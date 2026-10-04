MLB: Cerveceros de Milwaukee ganaron a Padres con poder de Contreras y Chourio

El receptor convocado al Juego de Estrellas, quien fue enviado a la banca por no correr con intensidad durante la última semana de la temporada regular de la MLB , juega para un equipo que ganó 103 juegos en la campaña regular pese a conectar la menor cantidad de jonrones en la Liga Nacional. Pero el inicio de la postemporada representa un borrón y cuenta nueva, y Contreras lo demostró al conectar un jonrón solitario para tomar la ventaja en el séptimo inning de la victoria 3-2 de los Cerveceros de Milwaukee sobre los Padres de San Diego en el Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Nacional, la noche del sábado en el American Family Field.

Los Cerveceros recibieron cuatro tambaleantes innings de su as abridor Jacob Misiorowski y aun así ganaron. Chourio conectó un cuadrangular de dos carreras para empatar el juego ante el abridor de los Padres, Robbie Ray, en el tercer acto, un batazo que convirtió a Chourio, con apenas 22 años, en el líder de todos los tiempos de Milwaukee con 5 jonrones en postemporada.

El batazo importante en el séptimo episodio - MLB

Luego, los Cerveceros recibieron un vuelacercas de Contreras para tomar la ventaja frente al principal preparador de mesa de los Padres, el zurdo Adrián Morejón, quien permitió apenas cuatro bambinazos en 86 innings durante la temporada regular.

Aunque quizá no tan hermoso como el elevado que dejó el juego en manos del descansado bullpen de los Cerveceros. El zurdo DL Hall, quien asumió un papel de alta presión hacia el final de la temporada regular, salió de un aprieto con las bases llenas en el séptimo capítulo y consiguió los primeros dos outs del octavo antes de entregarle la pelota a Megill, con la carrera del empate en la antesala. Megill ponchó a Fernando Tatis Jr. para preservar la ventaja y luego sorteó el extraño elevado de France en el noveno para darle a los Cerveceros una ventaja de 1-0 en la serie.

FUENTE: MLB