MLB: Tampa Bay blanquea a los Yankees con brillante actuación de Drew Rasmussen

Drew Rasmussen mantuvo un juego sin hits hasta la octava entrada y realizó una actuación magistral en el montículo en el Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Americana en la MLB , dejando a los Yankees de Nueva York sin anotar en la victoria de los Tampa Bay Rays por 1-0 ante una ruidosa multitud local de 40,542 espectadores que llenaron el Tropicana Field.

Rasmussen ponchó a 10, dio solo dos bases por bolas y retiró a 15 bateadores consecutivos antes de que Austin Wells rompiera su intento de juego sin hits con un doble por la línea del jardín derecho con dos outs en la octava entrada... solo para ser eliminado en tercera base en un relevo perfecto de Víctor Mesa Jr. al campocorto Taylor Walls.

La primera victoria de los Rays en playoffs desde el Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Americana de 2021 les dio una ventaja significativa en esta serie. En todas las series de postemporada al mejor de cinco, los equipos que tomaron una ventaja de 1-0 ganaron la serie 116 de 160 veces (73%). En las Series Divisionales con el formato actual 2-2-1, los equipos que tomaron una ventaja de 1-0 en casa ganaron 42 de 56 veces (75%).

Jonrón decisivo de Jonathan Aranda - MLB

Rasmussen acumuló 23 swings fallidos, la mayor cantidad en su carrera, y dominó a los Yankees con una combinación de cutters, cambios de velocidad, rectas de cuatro costuras y rectas de dos costuras. Recibió el único apoyo ofensivo que necesitaba en la tercera entrada, cuando Jonathan Aranda conectó un jonrón solitario al jardín derecho-central ante Gerrit Cole.

Después de que Rasmussen permitiera un hit, aunque este fue inmediatamente neutralizado por la jugada defensiva más destacada de la noche, el cerrador All-Star Bryan Baker cerró la puerta de golpe en la novena entrada.

FUENTE: MLB