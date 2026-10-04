Selección de Panamá: José Fajardo habla sobre las críticas que ha recibido

Después de no concretar una ocasión clara en el choque contra Nueva Zelanda, el delantero panameño José Fajardo, de 33 años , habló sobre las críticas que ha recibido por su falta de contundencia de cara al arco con la Selección de Panamá , donde se le ha cuestionado por las oportunidades de gol que no ha logrado concretar.

Fajardo reconoció previo al duelo ante Ecuador por el tercer lugar de la Copa Kirin 2026 que los aficionados y seguidores pueden tener su propia percepción sobre su rendimiento, aunque aseguró que no suele prestar demasiada atención a las redes sociales.

"La verdad, ustedes la ven. Yo no las veo, ya que no soy amante de las redes sociales, pero igual uno sabe cuándo hace las cosas mal y falla. Nosotros trataremos de hacer las cosas bien para definir en los entrenamientos y en los partidos también", manifestó el atacante.

El delantero también dejó claro que es consciente de que debe mejorar su definición y que el trabajo durante los entrenamientos será fundamental para trasladar esa efectividad a los partidos con Panamá.

José Fajardo y un mejor rendimiento con Universidad Católica

Mientras atraviesa este momento de cuestionamientos con la selección, Fajardo ha mostrado una faceta más efectiva a nivel de clubes con la Universidad Católica de Ecuador.

En la LigaPro ecuatoriana, el atacante registra 10 goles en 28 partidos y en la Copa de Ecuador tiene 3 goles en 2 partidos, números que reflejan una mayor efectividad frente al arco con el conjunto ecuatoriano.