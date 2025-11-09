Elche CF vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO J13 de LaLiga

El Real Madrid viene de perder puntos en LaLiga luego de igualar sin goles en su visita al Rayo Vallecano y sumar apenas un punto para quedar con 31 en lo más alto de la tabla de posiciones.

Esta es la segunda ocasión que los de Xabi Alonso pierden puntos en la campaña en liga, luego de caer en el Estadio Metropolitano ante el Atlético de Madrid.

Al frente tendrán al Elche CF que está actualmente en el puesto once con 15 puntos. Vienen de igualar 1-1 ante la Real Sociedad.

La última vez que se enfrentaron fue en febrero del 2023 con una goleada del conjunto blanco. Marco Asensio, Luka Modric y doblete de Karim Benzema, fueron los autores de los tantos.

Fecha, hora y dónde seguir Elche CF vs Real Madrid

Fecha: Domingo 23 de noviembre

Hora: 3:00 P.M.

Lugar: Estadio Manuel Martínez Valero

Dónde seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes