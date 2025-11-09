Liga MX: ¿Quiénes serán los rivales de Adalberto Carrasquilla y José Luis Rodríguez en el Play-in?

Los panameños Adalberto Carrasquilla y José Luis Rodríguez lograron seguir vivos en la Liga MX luego de que Pumas y FC Juárez lograran meterse en el Play-In.

Lugo de terminar décimos en la tabla de la Liga MX, Pumas de Adalberto Carrasquilla tendrá como rival al Pachuca, noveno clasificado.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

El partido de ida se jugaría en el Estadio Olímpico Universitario (entre el miércoles 19 y jueves 20 de noviembre) y la vuelta en el Estadio Hidalgo (entre el sábado 22 y domingo 23).

Pumas certificó su pase tras un triunfo de visita ante Cruz Azul con un gran partido de "Coco" Carrasquilla.

Mientras tanto FC Juárez (8vo clasificado) de José Luis Rodríguez se medirá ante Xolos de Tijuana (séptimo lugar). El ganador de esta llave avanza a los cuartos de final.