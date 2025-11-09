LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  9 de noviembre de 2025 - 13:06

Liga MX: ¿Quiénes serán los rivales de Adalberto Carrasquilla y José Luis Rodríguez en el Play-in?

Los panameños Adalberto Carrasquilla y José Luis Rodríguez lograron seguir vivos en la Liga MX luego de que Pumas y FC Juárez lograran meterse en el Play-In.

Adalberto Carrasquilla y José Luis Rodríguez

Adalberto Carrasquilla y José Luis Rodríguez

Los panameños Adalberto Carrasquilla y José Luis Rodríguez lograron seguir vivos en la Liga MX luego de que Pumas y FC Juárez lograran meterse en el Play-In.

¿Quiénes serán los rivales de Adalberto Carrasquilla y José Luis Rodríguez en el Play-In de la Liga MX?

Lugo de terminar décimos en la tabla de la Liga MX, Pumas de Adalberto Carrasquilla tendrá como rival al Pachuca, noveno clasificado.

El partido de ida se jugaría en el Estadio Olímpico Universitario (entre el miércoles 19 y jueves 20 de noviembre) y la vuelta en el Estadio Hidalgo (entre el sábado 22 y domingo 23).

Pumas certificó su pase tras un triunfo de visita ante Cruz Azul con un gran partido de "Coco" Carrasquilla.

Mientras tanto FC Juárez (8vo clasificado) de José Luis Rodríguez se medirá ante Xolos de Tijuana (séptimo lugar). El ganador de esta llave avanza a los cuartos de final.

En esta nota:
Seguir leyendo

¡Atención! ¿Por qué Cruz Azul pide la Inhabilitación de Adalberto Carrasquilla?

Adalberto Carrasquilla brilló en clasificación de Pumas al Play-In

Pumas de Adalberto Carrasquilla golea a Xolos de Tijuana en Liga MX

Recomendadas

Últimas noticias