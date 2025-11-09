Selección de Panamá: Fidel Escobar tiene claro que no hay margen de error

La Selección de Panamá inició este domingo los entrenamientos con miras al primero de dos partidos que disputarán en noviembre por la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF , buscando la clasificación a la Copa Mundial 2026.

Antes de iniciar la sesión con siete jugadores, el defensor Fidel Escobar c onversó con los medios de comunicación.

"En lo personal estoy motivado, ya yo quería venir a la selección y estoy con la mentalidad positiva. Sabemos que los resultados anteriores no fueron los esperados, pero sabemos que nos jugamos todo contra Guatemala", dijo el jugador del Saprissa de Costa Rica.

Los canaleros se enfrentarán el 13 de noviembre a Guatemala de visita y luego recibirán el 18 a El Salvador en el Estadio Rommel Fernández.

"Son dos partidos fundamentales para nosotros, sabemos que los goles que nos han marcado son en contraataque y nos vamos a preparar para contrarrestar eso", añadió el zaguero de 30 años.

"En todos los partidos corremos y hacemos el sacrificio de ganar. Los partidos no son iguales y en lo personal comprendo la molestia de la afición porque pagan sus entradas y sacan de su tiempo para ir a vernos".

Para finalizar, dejó claro que deben tener cero margen de error si quieren ir a su segundo Mundial.

Jovani Welch, Eric Davis, Alberto Quintero, Orlando Mosquera, José Luis Rodríguez, Fiel Escobar y Omar Browne son los jugadores que ya se reportaron.

Fecha, hora y dónde ver Guatemala vs Selección de Panamá en Eliminatorias CONCACAF