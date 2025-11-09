¡Atención! ¿Por qué Cruz Azul pide la Inhabilitación de Adalberto Carrasquilla?

Según Historia Azul, la directiva del Cruz Azul responde con firmeza y solicitó la inhabilitación del mediocampista panameño Adalberto Carrasquilla por una fuerte entrada sobre el guardameta colombiano de 25 años, Kevin Mier, que abandonó el encuentro al 45+6 tras la falta del canalero.

"Se ha confirmado que Cruz Azul presentará una solicitud formal para la inhabilitación de Adalberto Carrasquilla", señaló Historia Azul en X.

Pumas terminó llevándose la victoria 3-2 en para avanzar al Play-in de la Liga MX con 21 puntos y Carrasquilla recibió amarilla por la entrada.

"Esta medida se toma como respuesta a la dura e irresponsable entrada sobre Kevin Mier, que provocó la lesión y salida de nuestro portero", añadieron.

Las disculpas de Adalberto Carrasquilla

"Quiero pedirle una disculpas a Kevin. Mi intención nunca fue sacarlo del partido, fue más que todo cortar la jugada y al final el árbitro toma una decisión porque sabe que no fui con intención", dijo "Coco" tras finalizar el partido.

La lesión no pinta bien y por eso el club cementero pediría la inhabilitación del canalero ante la comisión de arbitraje de la Federación mexicana de fútbol.