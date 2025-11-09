¡Atención! ¿Por qué Cruz Azul pide la Inhabilitación de Adalberto Carrasquilla?

Según Historia Azul, la directiva del Cruz Azul responde con firmeza y solicitó la inhabilitación del mediocampista panameño Adalberto Carrasquilla por una fuerte entrada sobre el guardameta colombiano de 25 años, Kevin Mier, que abandonó el encuentro al 45+6 tras la falta del canalero.
Pumas terminó llevándose la victoria 3-2 en para avanzar al Play-in de la Liga MX con 21 puntos y Carrasquilla recibió amarilla por la entrada.
"Esta medida se toma como respuesta a la dura e irresponsable entrada sobre Kevin Mier, que provocó la lesión y salida de nuestro portero", añadieron.
Las disculpas de Adalberto Carrasquilla
"Quiero pedirle una disculpas a Kevin. Mi intención nunca fue sacarlo del partido, fue más que todo cortar la jugada y al final el árbitro toma una decisión porque sabe que no fui con intención", dijo "Coco" tras finalizar el partido.
La lesión no pinta bien y por eso el club cementero pediría la inhabilitación del canalero ante la comisión de arbitraje de la Federación mexicana de fútbol.