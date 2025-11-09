¡TODO EMPATADO! Rayo Vallecano frena al líder Real Madrid

El Real Madrid del DT español Xabi Alonso empató 0-0 ante el Rayo Vallecano de isita en la jornada 12 de la competición española (LaLiga) desde el Estadio de Vallecas.

El Rayo Vallecano cortó la racha de cuatro triunfos consecutivos en LaLiga EA Sports del Real Madrid, que por cuarta temporada consecutiva es incapaz de ganar en Vallecas, estadio en el que nunca, en 48 años del enfrentamiento, se había quedado sin marcar un tanto.

Sin goles el Rayo Vallecano-Real Madrid

Los locales no acusaron el cansancio tras jugar competición europea el jueves, con dos días menos de descanso que el Real Madrid. Los porteros Augusto Batalla y Thibaut Courtois fueron decisivos en la primera parte, en dos paradas a Vinícius y Ratiu.

En la segunda parte, el portero rayista sacó dos disparos de Jude Bellingham y Fede Valverde, de un Real Madrid sin contundencia ofensiva. Jorge de Frutos y Álvaro Gacía perdonaron las acciones de mayor peligro del Rayo.

FUENTE: EFE