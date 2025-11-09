¡TODO EMPATADO! Rayo Vallecano frena al líder Real Madrid

El Real Madrid del DT español Xabi Alonso empató 0-0 ante el Rayo Vallecano de isita en la jornada 12 de la competición española (LaLiga) desde el Estadio de Vallecas.
Sin goles el Rayo Vallecano-Real Madrid
Los locales no acusaron el cansancio tras jugar competición europea el jueves, con dos días menos de descanso que el Real Madrid. Los porteros Augusto Batalla y Thibaut Courtois fueron decisivos en la primera parte, en dos paradas a Vinícius y Ratiu.
En la segunda parte, el portero rayista sacó dos disparos de Jude Bellingham y Fede Valverde, de un Real Madrid sin contundencia ofensiva. Jorge de Frutos y Álvaro Gacía perdonaron las acciones de mayor peligro del Rayo.
FUENTE: EFE