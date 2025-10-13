Eliminatorias CONCACAF: Partidos para hoy lunes 13 de octubre

Repasa los partidos para hoy lunes 13 de octubre en la fecha cuatro de las Eliminatorias CONCACAF en las acciones del grupo C.

Honduras llega al encuentro tras un empate sin goles ante Costa Rica el jueves. Los Catrachos ocupan actualmente el segundo lugar del Grupo C con cinco puntos y un invicto de una victoria y dos empates.

Además, Honduras busca mantener su racha positiva frente a Haití, ya que los centroamericanos están invictos en los últimos cuatro enfrentamientos entre ambas selecciones en Eliminatorias de Concacaf (3-1-0).

Haití llega a Honduras tras una victoria 3-0 en Nicaragua. Goles de Duckens Nazon, máximo goleador de la eliminatoria con seis tantos, Danley Jean Jacques y Louicius Deedson aseguraron el triunfo.

Les Grenadiers lideran el Grupo C por diferencia de goles, con cinco puntos y un invicto de una victoria y dos empates. Haití también se mantiene invicto como visitante en esta campaña clasificatoria (3-1-0) y buscará un resultado positivo para seguir comandando el grupo.

Costa Rica llega al encuentro tras un empate sin goles como visitante ante Honduras. Los Ticos ocupan actualmente el tercer lugar del Grupo C con tres puntos producto de tres empates.

Costa Rica buscará mantener su racha de siete victorias en casa contra Nicaragua y extender su invicto actual de 15 partidos ante rivales centroamericanos en Eliminatorias mundialistas (12-3-0).

Nicaragua intentará recuperarse tras su derrota 3-0 ante Haití. La Azul y Blanco se ubica en el cuarto lugar del Grupo C con un punto y un registro de un empate y dos derrotas.

Partidos para hoy en las Eliminatorias CONCACAF

Honduras vs Haití a las 7:00 P.M. en el Estadio Nacional Jose de la Paz Herrera

Costa Rica vs Nicaragua a las 9:00 P.M. Estadio Nacional de Costa Rica

FUENTE: CONCACAF