Selección de Panamá vs Surinam: ¿Cuál fue la alineación de Thomas Christiansen en Paramaribo?

La Selección de Panamá recibe este martes 14 de octubre en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez a Surinam en la J4 de las Eliminatorias CONCACAF.
Así salió la Selección de Panamá
Orlando Mosquera; Jorge Gutiérrez (E. Davis, 82), Fidel Escobar, Andrés Andrade, Amir Murillo; Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Cristian Martínez (C. Harvey, 64), José Luis Rodríguez (Y. Bárcenas, 70), Ismael Díaz, Cecilio Waterman (J. Fajardo, 70).
Mientras que Surinam alineó de la siguiente forma: E. Vaessen; van Der Kust, S. Pinas, M. Abena, R. Balker, L. van Gelderen, D. Jubitana, D. Klas, K. Paal, R. Margaret, G. Kerk.