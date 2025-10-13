MAREA ROJA Marea Roja -  13 de octubre de 2025 - 09:01

Selección de Panamá vs Surinam: ¿Cuál fue la alineación de Thomas Christiansen en Paramaribo?

La Selección de Panamá recibe este martes 14 de octubre en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez a Surinam en la J4 de las Eliminatorias CONCACAF.

En este partido realizado en el Estadio Dr Franklin Essed, los dirigidos por Thomas Christiansen no lograron anotar y comenzaron la eliminatoria con dos puntos luego de empatar posteriormente ante Guatemala.

Así salió la Selección de Panamá

Orlando Mosquera; Jorge Gutiérrez (E. Davis, 82), Fidel Escobar, Andrés Andrade, Amir Murillo; Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Cristian Martínez (C. Harvey, 64), José Luis Rodríguez (Y. Bárcenas, 70), Ismael Díaz, Cecilio Waterman (J. Fajardo, 70).

Mientras que Surinam alineó de la siguiente forma: E. Vaessen; van Der Kust, S. Pinas, M. Abena, R. Balker, L. van Gelderen, D. Jubitana, D. Klas, K. Paal, R. Margaret, G. Kerk.

