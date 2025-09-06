Eliminatorias UEFA: Cristiano Ronaldo y Joao Félix lideran goleada de Portugal

Con dobletes de Cristiano Ronaldo y Joao Félix, la Selección de Portugal superó a Armenia 5-0 en las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026.

Los delanteros del Al Nassr marcaron los dos primeros tantos del partido, primero Joao Félix que de cabeza abrió el marcador. Luego apareció CR7 que anotó frente al arco para aumentar su cuota goleadora. El tercer tanto fue obra de Joao Cancelo que dedicó su gol a Diego Jota, con una celebración emotiva.

Cristiano Ronaldo

Los de la liga de Arabia Saudita volvieron aumentar el marcador, Cristiano Ronaldo en la segunda parte con un disparo desde fuera del área para llegar a 140 goles con la selección lusitana. También se puso a un gol de igualar a Carlos Ruiz, máximo goleador histórico en eliminatorias mundialistas. Además llegó a 943 goles en su carrera para acercarse más a la marca de los mil goles.

El 'menino de ouro' cerró la cuenta de Portugal para iniciar con buen pie las eliminatorias antes de enfrentar la próxima semana a Hungría.