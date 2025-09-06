Eliminatorias UEFA: Cristiano Ronaldo y Joao Félix lideran goleada de Portugal

Con dobletes de Cristiano Ronaldo y Joao Félix, la Selección de Portugal superó a Armenia 5-0 en las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026.
Cristiano Ronaldo
Los de la liga de Arabia Saudita volvieron aumentar el marcador, Cristiano Ronaldo en la segunda parte con un disparo desde fuera del área para llegar a 140 goles con la selección lusitana. También se puso a un gol de igualar a Carlos Ruiz, máximo goleador histórico en eliminatorias mundialistas. Además llegó a 943 goles en su carrera para acercarse más a la marca de los mil goles.
El 'menino de ouro' cerró la cuenta de Portugal para iniciar con buen pie las eliminatorias antes de enfrentar la próxima semana a Hungría.