Las acciones de la ronda de apertura de la Copa Mundial de Béisbol U18, siguen con muchas emociones, donde los 12 mejores equipos del mundo de la categoría buscan los primeros puestos en Okinawa, Japón.
BÉISBOL Béisbol - 6 de septiembre de 2025 - 08:05
Copa Mundial de Béisbol U18: Tabla de Posiciones tras la jornada 2
Así marcha la tabla de posiciones tras la jornada 2 en la ronda de apertura de la Copa Mundial de Béisbol U18 con participación de Panamá en Japón.
Te puede interesar:
Copa Mundial de Béisbol U18: Panamá U18 cayó ante Australia
La novena de Panamá U18 volvió a caer, esta vez 4-1 ante Australia por lo que ahora tiene marca de 0-2. Para su tercer encuentro se medirán ante Taiwán.
En esta nota: