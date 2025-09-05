FÚTBOL Fútbol Internacional -  5 de septiembre de 2025 - 20:27

Jamaica golea a Bermuda en la J1 de eliminatorias Concacaf

Jamaica sacó un importante triunfo ante Bermuda en la jornada 1 de eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026.

CONCACAF

Los visitantes comenzaron el partido con buen pie, con Damion Lowe anotando desde el centro del área en el minuto 6 para que Jamaica se adelantara.

Renaldo Cephas duplicó la ventaja para los Reggae Boyz en el 26', con un remate al ángulo inferior derecho para aprovechar un pase de cabeza de Greg Leigh.

Bailey Cadamarteri generó tres ocasiones de peligro para Jamaica antes del descanso. Estuvo más cerca de marcar en el 37' con un disparo desde la derecha del área que se fue desviado por poco, y en el 43' con un remate que rebotó en el poste izquierdo.

Jamaica redondeó el resultado con dos goles en la segunda mitad. Kasey Palmer anotó en el 58' con un disparo raso al ángulo izquierdo desde fuera del área.

Shamar Nicholson remató en el 90’ con un potente cabezazo al primer palo tras un saque de esquina.

El portero de Jamaica, Jahmali White, terminó con tres salvadas y mantuvo su portería a cero.

La victoria le da a Jamaica tres puntos en el primer partido del Grupo B. Los Reggae Boyz recibirán a Trinidad y Tobago en busca de otra victoria el martes.

Bermudas visitará Curazao el martes mientras ambas naciones continúan con sus esperanzas de ganar la Copa del Mundo.

FUENTE: CONCACAF

