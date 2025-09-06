LPF: Alianza FC le gana a Veraguas United en la jornada 7

El Alianza FC superó por la mínima (1-0) al Veraguas United en partido correspondiente a la Jornada 7 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF) , en un nuevo duelo de interferencia, este llevado a cabo en Los Andes.

Los "Pericos" tomaron la iniciativa en los primeros minutos de encuentro, pero sin generar mayor peligro en el arco rival, ante un Veraguas que respondía con velocidad con Carlos Rivera.

El equipo local aprovechó un error del arquero Berny Araya, que salió tras el rebote y cometió falta en el área sobre el minuto 26' del partido en territorio de San Miguelito.

Reyniel Perdomo, defensor de 24 años de edad fue el encargado de cobrar la pena máxima y así abrir el marcador sobre el 27' con una buena definición de pierna derecha.

La visita lo intentó, pero no pudieron concretar jugadas y el partido se fue al descanso con un 1-0 en el marcador.

Segunda mitad con oportunidades en partido de LPF

Los de la Conferencia Oeste trataron de imponerse con ofensiva en el segundo tiempo, con Cristian Zúñiga, Juan Sagel y Amable Pinzón en el frente de ataque.

Sobre el minuto 66' Amble Pinzón tuvo una oportunidad clara frente al arco, pero el disparo se fue por encima de la portería, ante la salida del arquero Jean Ambuila.

Los dirigidos por el DT Gonzalo Soto continuaron con el ataque en la recta final del partido, pero no lograron poner números en el marcador ante Alianza.

El equipo del experimentado Jaír Palacios sumó así 3 unidades en este duelo de interconferencia y consigue 11 en la Conferencia Este del actual Torneo Clausura 2025 de la LPF.