NBA: Thomas Sorber se perderá temporada de novato con OKC

Thomas Sorber se perderá la totalidad de lo que iba a ser su temporada de novato con el campeón de la NBA , Oklahoma City Thunder, informó el equipo el viernes.

Sorber se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha el jueves, dijo el equipo.

Baja en primer año de NBA

El pívot de 1,98 metros fue la decimoquinta selección del draft de este año, procedente de Georgetown. Este es el segundo año consecutivo en que el Thunder ha visto a una selección de primera ronda perderse toda la temporada por una lesión del ligamento cruzado anterior; esto también ocurrió el año pasado con el base Nikola Topic, decimosegunda selección del draft de 2024.

Sorber promedió 14,5 puntos y 8,5 rebotes para los Hoyas en su única temporada universitaria antes de convertirse en profesional.

FUENTE: NBA