Plaza Amador vence a CD Universitario en Penonomé

El Plaza Amador le ganó 3-1 al CD Universitario en su visita en el Estadio de la Universidad Latina en Penonomé con doblete de Jorlian Sánchez y otro gol de Ricardo Phillips en la jornada 7 del Clausura 2025 de la LPF Tigo.

Jorlian Sánchez abrió el marcador al minuto 26' cuando un centro al área de Ricardo Phillips encontró al "Tigre" para que de cabeza la mandara al fondo de las redes.

CD Universitario tuvo la oportunidad de empatar en la primera parte después de una mano en el área de Omar Córdoba y el penal fuera cobrado por Juan Tobón que la mandó al travesaño.

Plaza Amador sigue indomable

La U empató al 51' cuando en un error defensivo Uziel Maltéz se llevaba el balón para el 1 contra 1 con Memo Castañeda que le comete la falta en el área y Justin Simmons goleó de penal.

Al minuto 70' apareció Ricardo Phillips en una gran jugada colectiva de Negrito Quintero y Ovidio López y consiguieron recuperar esa ventaja que no dejaron ir, porque al 80' Jorlian Sánchez nuevamente con un disparo fuera del área sumara el segundo tanto.