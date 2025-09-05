Plaza Amador vence a CD Universitario en Penonomé

El Plaza Amador le ganó 3-1 al CD Universitario en su visita en el Estadio de la Universidad Latina en Penonomé con doblete de Jorlian Sánchez y otro gol de Ricardo Phillips en la jornada 7 del Clausura 2025 de la LPF Tigo.
CD Universitario tuvo la oportunidad de empatar en la primera parte después de una mano en el área de Omar Córdoba y el penal fuera cobrado por Juan Tobón que la mandó al travesaño.
Plaza Amador sigue indomable
La U empató al 51' cuando en un error defensivo Uziel Maltéz se llevaba el balón para el 1 contra 1 con Memo Castañeda que le comete la falta en el área y Justin Simmons goleó de penal.
Al minuto 70' apareció Ricardo Phillips en una gran jugada colectiva de Negrito Quintero y Ovidio López y consiguieron recuperar esa ventaja que no dejaron ir, porque al 80' Jorlian Sánchez nuevamente con un disparo fuera del área sumara el segundo tanto.