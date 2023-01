¿En qué etapa de su carrera se encuentra Aníbal Godoy?

Godoy llegó a la MLS en el 2015, donde jugó en el San José Earthquakes hasta 2019. Desde el 2020 hasta la presente campaña juega en el Nashville SC.

El mediocampista panameño espera estar en ritmo para seguir en el radar de la Selección de Panamá.

"Yo pienso que cada etapa del futbolista tiene su momento, cuando eres joven estás empezando no has madurado, cuando tienes 25-26 ya maduras y a mi edad con 32 años, mucha gente dice que que estoy viejo o veterano, pero es porque inicié en esta carrera muy joven, comentó.

“Yo me mantengo bien y estoy bien físicamente. Hasta donde estoy me siento a nivel y es hasta donde Dios quiera, porque cuando mis piernas no dan más, daré un paso al costado”, destacó sobre su estado físico en la actualidad.

Aníbal Godoy habló de diferentes temas en una extensa entrevista que se puede ver completa en nuestro canal de YouTube.

¿Llegará al mundial del 2026?

"Si yo me mantengo jugando en mi club, tengo oportunidad de jugar en la Selección, pero si no estoy en competencia no tengo espacio por más partidos y experiencia que uno tenga” , finalizó el capitán de la “Roja”,