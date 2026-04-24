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EN VIVO: Real Betis vs Real Madrid por la jornada 33 de LaLiga

EN VIVO: Real Betis vs Real Madrid por la jornada 33 de LaLiga

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Fútbol Internacional - 

El Real Betis Balompié recibe a un Real Madrid en la jornada 33 que no puede pinchar si quiere permanecer en la disputa por LaLiga a 9 puntos del FC Barcelona.

El Real Madrid busca asaltar el Benito Villamarín cuando se mida a un Real Betis que no dará ningún balón por perdido, los de Arbeloa necesitan imponerse y salir victoriosos para seguirle el paso al FC Barcelona a la espera de un error. La parte alta de LaLiga se vive un momento clave de la temporada.

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'33 BAKAMBU LA FALLA

El delantero no puede mandarla al fondo con su pierna derecha.

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27' El Betis responde

Antony desvía su tiro de larga distancia

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25´Cerca del segundo

El Real Madrid lo sigue intentando buscando ampliar la ventaja.

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17' GOOOOOOOOOOOL

Vinicius JR. abre el marcador para los blancos.

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13' El Madrid lo intenta

Mbappé con un remate que se va muy arriba

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5' Precavidos

Ambos equipos se estudian los primeros minutos del partido.

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1' INICIA EL PARTIDO

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Equipos a la cancha

El partido está a punto de iniciar

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Entrada en calor

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Llegada de la visita

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YA LLEGÓ VINI JR

Vinicius JR, ya se encuentra en Sevilla.

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El XI de los Merengues

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Escenario listo

El estadio Benito Villamarín ya está listo para recibir a las estrellas.

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