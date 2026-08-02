Real Madrid valora la renuncia de FIFA y agradece la unidad de UEFA y confederaciones

El Real Madrid califica como "buena noticia" la decisión de la FIFA de abandonar la propuesta de venta parcial de los derechos comerciales de sus competiciones y agradece "a la UEFA, las confederaciones, las federaciones y todas las instituciones que se opusieron con firmeza y responsabilidad a este proyecto".
El club español destaca que "los clubes son la base sobre la que se construye el fútbol de selecciones y la Copa del Mundo" y son "los que descubren, forman, desarrollan y ponen al servicio de las selecciones nacionales a los futbolistas que hacen posibles estas grandes competiciones".
"El fútbol de selecciones y el Mundial son, sobre todo, acontecimientos de interés público, y conforman un patrimonio que pertenece a las naciones, a los aficionados y al conjunto de la sociedad. Por ello, consideramos que nunca deben ser tratados como simples activos financieros destinados a ser comercializados en beneficio de unos pocos", añade.
También muestra su oposición "con firmeza a cualquier intento de vender los ingresos comerciales futuros de las competiciones sin asumir a cambio ninguno de sus costes ni de sus riesgos".
Más del comunicado del Real Madrid
"Son los clubes quienes los soportan, y cualquier iniciativa que pretenda apropiarse de los ingresos futuros del fútbol sin asumir las responsabilidades que los generan resulta inaceptable y no debe volver a plantearse jamás", insiste el club blanco.
El Real Madrid afirma que "este es, además, el mismo principio que ha venido defendiendo en el ámbito nacional" y recuerda que "se opuso y no participó en su día en la operación por la que LaLiga comprometió un porcentaje de los ingresos audiovisuales futuros de los clubes durante cincuenta años a cambio de la entrada de un fondo privado como es CVC".
"Hipotecar durante medio siglo unos ingresos que corresponden a los clubes, que son quienes asumen la totalidad de los costes y de los riesgos, constituye un precedente que el fútbol no debe repetir, ya sea en nuestro país o en el ámbito internacional", sentencia.
FUENTE: EFE