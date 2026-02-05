Enzo Alves, hijo de Marcelo es llamado a la Selección de España Sub-17 para el Torneo del Algarve

Enzo Alves, delantero del Real Madrid e hijo del exjugador Marcelo, figura en la convocatoria de Sergio García, seleccionador de España sub-17, para el Torneo del Algarve, en el que se enfrentará entre el 13 y el 18 a Portugal, Alemania y Finlandia.

La selección española, que se concentrará el martes 10 en Sevilla, se medirá a Portugal el viernes 13 en Portimao, el 15 a Alemania el domingo 15 en Parchal y a Finlandia el miércoles 18 en Albufeira.

