Enzo Alves, hijo de Marcelo es llamado a la Selección de España Sub-17 para el Torneo del Algarve

Enzo Alves, delantero del Real Madrid e hijo del exjugador Marcelo, figura en la convocatoria de Sergio García, seleccionador de España sub-17, para el Torneo del Algarve, en el que se enfrentará entre el 13 y el 18 a Portugal, Alemania y Finlandia.

La selección española, que se concentrará el martes 10 en Sevilla, se medirá a Portugal el viernes 13 en Portimao, el 15 a Alemania el domingo 15 en Parchal y a Finlandia el miércoles 18 en Albufeira.

Convocados de España Sub-17

- Porteros: Diego Piqueras (Atlético de Madrid), Guille Ponce (Real Madrid), Darlington Chichoro (Manchester United)

- Defensas: Arnau Cases (Espanyol), Raúl Expósito, Sergi Mayans, Jordi Pesquer (Barcelona), Mario Díaz (Sevilla), Jorge Domínguez (Atlético de Madrid), Mateo Garrido (Real Madrid) y Mikel Urrestarazu (Athletic).

- Medios: Eloi Gómez (Ajax), Holmes Junior Zamorano (Girona), Michal Zuk, Ebrima Tunkara (Barcelona), Ian Mencía (Atlético de Madrid), Marc Martínez (Valencia)

- Delanteros: Byron Mendoza, Roberto Tomás (Barcelona), Rubén Gómez (Atlético de Madrid), Santiago del Pino, Enzo Alves (Real Madrid), Christian Imga (Athletic).

