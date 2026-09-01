El argentino Enzo Fernández , flamante nuevo fichaje del Manchester City, aseguró que no podría estar más feliz y que cualquier jugador quiere estar en un club tan bien llevado como es el de Mánchester.

El centrocampista argentino cambió en el último día del mercado de fichajes el Chelsea FC, al que llegó en enero de 2023, por el City, a cambio de 145 millones de euros, cifra récord del fútbol inglés.

"Todo jugador quiere ser parte de un club como este porque todo el mundo sabe lo bien dirigido que está el City", dijo el argentino en declaraciones a los medios del club.

Un feliz Enzo Fernández

"No podría estar más feliz de estar aquí y estoy listo para el resto de ayudar al City a seguir ganando títulos. Este es un club hecho para ganar. Si miras a la plantilla, el City tiene calidad en todas las posiciones. Quiero aprender de mis compañeros y ser mejor jugador".

"Me enorgullece mucho seguir mejorando mi juego. Cualquiera que haya entrenador conmigo sabe lo duro que trabajo cada día y lo que pongo en cada partido. Lo doy todo y puedo prometer a este club que eso seguirá así", concluyó el jugador argentino

FUENTE: EFE